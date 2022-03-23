Как получить пособие на похороны: разъяснение Пенсионного фонда Украины

Пенсионный фонд Украины дал разъяснения, как получить пособие на похороны. В случае смерти пенсионера пособие выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего тем лицам, которые провели погребение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Если умерший был "военным" пенсионером, то выплачивается пособие в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Пособие не выплачивается, если погребение пенсионера проведено за счет государства.
Для получения пособия необходимо обратиться в действующий сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Перечень сервисных центров по ссылке.
Лицо, обращающееся за помощью, подает следующие документы:
Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, легализованные в соответствии с законодательством
В ПФУ отмечают, что обращаться за выплатой пособия на погребение можно при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью. Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается.
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