Как получить пособие на похороны: разъяснение Пенсионного фонда Украины

Если умерший был "военным" пенсионером, то выплачивается пособие в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Пособие не выплачивается, если погребение пенсионера проведено за счет государства.

Для получения пособия необходимо обратиться в действующий сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Перечень сервисных центров по ссылке.

Лицо, обращающееся за помощью, подает следующие документы:

документ удостоверяющий личность заявителя;

заявление о выплате пособия на погребение;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера.

Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, легализованные в соответствии с законодательством

В ПФУ отмечают, что обращаться за выплатой пособия на погребение можно при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью. Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается.