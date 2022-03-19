Как получить пенсии и денежную помощь во время военного положения, - разъяснение Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как получать денежную помощь и пенсии во время военного положения. По выбору человека пенсии или денежную помощь выплачивают "Укрпочта" или уполномоченные банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

По данным пресс-службы, на дату введения военного положения в Украине почти 72% от общей численности пенсионеров получали пенсию через уполномоченные банки. Таким людям выплата проводится путем зачисления средств на их текущие счета, открытые в уполномоченном банке.

В случае, если уполномоченный банк, выбранный получателем, не сможет выполнять свои функции, средства будут переведены в АО "Ощадбанк" без открытия счета, о чем человеку дополнительно сообщат органы Пенсионного фонда или органы социальной защиты. Для получения средств в отделении АО "Ощадбанк" человеку необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКНП (индивидуального налогового номера).

Получатели, которым выплата и доставка пенсии осуществляется АО "Укрпочта" и находятся по месту постоянного проживания

- ожидают доставку "Укрпочтой" пенсии и денежной помощи на дом;

- при наличии безопасных условий для жизни - возможно получить самостоятельно в ближайшем почтовом отделении "Укрпочты".

Людям, которые в условиях войны сменили свое постоянное место жительства из числа получателей выплат через АО "Укрпочта", необходимо выбрать удобный способ получения выплат

- денежным переводом через АО "Ощадбанк" без открытия банковского счета;

- перевод "Укрпочтой" средств на почтовое отделение по новому месту пребывания или в любое автоматизированное отделение"Укрпочты".

Если человек выбрал денежный перевод через АО "Ощадбанк", об этом сообщает органы Пенсионного фонда Украины (лично, по телефону, а также через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг), либо орган социальной защиты (лично, по телефону).

В заявлении в орган Пенсионного фонда Украины и орган социальной защиты о переводе средств через АО "Ощадбанк" без открытия банковского счета по временному месту пребывания указывается ФИО, паспортные данные и о присвоении РНОКНП (индивидуального налогового номера) получателя, его предыдущее место проживания (получения пенсии) и временное место пребывания.