ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як отримати пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану, - роз'яснення Мінсоцполітики

Новость на русском →
Україна, Субота 19 березня 2022 10:14
Як отримати пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану, - роз'яснення Мінсоцполітики Фото: пенсії та грошову допомогу під час воєнного стану можна отримати в банках та на Укрпошті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, як отримувати грошову допомогу та пенсії під час воєнного стану. За вибором людини пенсії або грошову допомогу виплачують "Укрпошта" або уповноважені банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, на дату запровадження воєнного стану в Україні майже 72% від загальної чисельності пенсіонерів одержували пенсію через уповноважені банки. Таким людям виплата здійснюється шляхом зарахування коштів на їх поточні рахунки, відкриті в уповноваженому банку.

У разі, якщо уповноважений банк, обраний одержувачем, не зможе виконувати свої функції, кошти будуть переказані до АТ "Ощадбанк" без відкриття рахунку, про що людину додатково повідомлять органи Пенсійного фонду України або органи соціального захисту. Для отримання коштів у відділенні АТ "Ощадбанк" людині необхідно пред'явити паспорт та довідку про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера).

Одержувачі, яким виплата та доставка пенсії здійснюється АТ "Укрпошта" та перебувають за своїм місцем постійного проживання

  • - очікують доставку Укрпоштою пенсії та грошової допомоги додому;
  • - за наявності безпечних умов для життя - можливо отримати самостійно в найближчому поштовому відділенні "Укрпошти".

Людям, які в умовах війни змінили своє постійне місце проживання з числа одержувачів виплат через АТ "Укрпошта", необхідно обрати зручний спосіб одержання виплат

  • - грошовим переказом через АТ "Ощадбанк" без відкриття банківського рахунку;
  • - переведення "Укрпоштою" коштів на поштове відділення за новим місцем перебування або до будь-якого автоматизованого відділення "Укрпошти".

Якщо людина обрала грошовий переказ через АТ "Ощадбанк", про це повідомляє органи Пенсійного фонду України (особисто, за телефоном, а також через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг), або орган соціального захисту (особисто, за телефоном).

У заяві до органу Пенсійного фонду України та органу соціального захисту про переказ коштів через АТ "Ощадбанк" без відкриття банківського рахунку за тимчасовим місцем перебування зазначається ПІБ, паспортні данні та про присвоєння РНОКПП (індивідуального податкового номера) одержувача, його попереднє місце проживання (отримання пенсії) та тимчасове місце перебування.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня