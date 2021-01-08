Как получить крупную сумму наличными за один день в Киеве и области под минимальный процент?

Киев — город с большими возможностями для развития. А для того, чтобы воплотить свои планы в реальность, можно воспользоваться современной услугой кредитования от финансовой компании «UniGroup».
Кредит под залог недвижимости в Киеве — наиболее востребованная услуга в нынешнее время. Процедура проходит по европейским меркам — быстро, выгодно и на удобных для заёмщика условиях.
Недвижимость в качестве залога гарантирует кредитору своевременный возврат средств. А клиент получает возможность воспользоваться крупной суммой в своих целях и выплатить её частями под низкий процент.
Для успешного получения кредитных средств под залог недвижимости от компании «UniGroup», нужно выполнить минимальные условия:
Специалисты компании рассмотрят заявку в день подачи. С клиентом будет оговорена сумма и все нюансы. После одобрения заявки и подписания кредитного договора, заёмщик получает на руки деньги.
Вся процедура занимает несколько часов — это очень удобно. При этом за заёмщиком сохраняется право пользования залоговой недвижимостью. Ограничивается только возможность продажи или дарения.
Кредит под залог недвижимости в Киеве — выгодная услуга. При выполнении всех условий и своевременной оплате, долговое обязательство практически не ощущается и не отражается на бюджете.
Банки используют устаревшие методы кредитования. Для такой процедуры характерны долгие сроки рассмотрения заявки и бумажная волокита. В случае отказа банка в выдаче кредита, клиент теряет возможность повторной подачи заявки.
Финансовая компания «UniGroup» работает по прогрессивным методикам, и значительно обходит банковскую процедуру по преимуществам:
В отличие от банков, компания не контролирует куда заёмщик потратит выданные средства. Контроль за целевым предназначением — это пережитки старого времени. Современные акценты сделаны не на контроль, а на доступность своевременного выполнения обязательств.
Кредит под залог недвижимости в Киеве от «UniGroup» — это возможность:
Кредитование от «UniGroup» — надёжные и современные услуги. Компания движется в ритме прогресса и полностью ориентирована на интересы клиента. Финансовая поддержка предоставляется на выгодных и лояльных условиях. Это новый уровень услуг для Киева и Украины!