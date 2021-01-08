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Как получить крупную сумму наличными за один день в Киеве и области под минимальный процент?

 

Киев — город с большими возможностями для развития. А для того, чтобы воплотить свои планы в реальность, можно воспользоваться современной услугой кредитования от финансовой компании «UniGroup».

Кредит под залог недвижимости в Киеве — наиболее востребованная услуга в нынешнее время. Процедура проходит по европейским меркам — быстро, выгодно и на удобных для заёмщика условиях.

Недвижимость в качестве залога гарантирует кредитору своевременный возврат средств. А клиент получает возможность воспользоваться крупной суммой в своих целях и выплатить её частями под низкий процент.

Как можно получить кредит под залог недвижимости в Киеве?

Для успешного получения кредитных средств под залог недвижимости от компании «UniGroup», нужно выполнить минимальные условия:

  • Быть собственником недвижимости, которая предлагается в качестве залога;
  • Предоставить паспорт, идентификационный код и правоустанавливающие документы на квартиру.

Специалисты компании рассмотрят заявку в день подачи. С клиентом будет оговорена сумма и все нюансы. После одобрения заявки и подписания кредитного договора, заёмщик получает на руки деньги.

Вся процедура занимает несколько часов — это очень удобно. При этом за заёмщиком сохраняется право пользования залоговой недвижимостью. Ограничивается только возможность продажи или дарения.

Кредит под залог недвижимости в Киеве — выгодная услуга. При выполнении всех условий и своевременной оплате, долговое обязательство практически не ощущается и не отражается на бюджете.

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Почему кредит под залог недвижимости от «UniGroup» выгоднее, чем банковская процедура?

Банки используют устаревшие методы кредитования. Для такой процедуры характерны долгие сроки рассмотрения заявки и бумажная волокита. В случае отказа банка в выдаче кредита, клиент теряет возможность повторной подачи заявки.

Финансовая компания «UniGroup» работает по прогрессивным методикам, и значительно обходит банковскую процедуру по преимуществам:

  • Низкая процентная ставка в 1,5 %;
  • Отсутствуют скрытые условия и дополнительные платежи;
  • Не требуется справка о доходах и справка с места работы;
  • Кредитная сумма может достигать крупного размера;
  • Упрощённый пакет документов;
  • Рассмотрение и одобрение заявки, а также выдача денег проходят в течение одного дня;
  • Клиент получает подробные консультации и полную информацию об услугах;
  • Предоставляется профессиональная юридическая поддержка на весь срок договора.

В отличие от банков, компания не контролирует куда заёмщик потратит выданные средства. Контроль за целевым предназначением — это пережитки старого времени. Современные акценты сделаны не на контроль, а на доступность своевременного выполнения обязательств.

Кредит под залог недвижимости в Киеве от «UniGroup» — это возможность:

  • Получить сумму на крупную покупку за короткие сроки;
  • Открыть собственное дело;
  • Развить и поддержать уже существующий бизнес;
  • Приобрести новую недвижимость или авто;
  • Оплатить образование и любую необходимую услугу.

Кредитование от «UniGroup» — надёжные и современные услуги. Компания движется в ритме прогресса и полностью ориентирована на интересы клиента. Финансовая поддержка предоставляется на выгодных и лояльных условиях. Это новый уровень услуг для Киева и Украины!

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