Як отримати значну суму готівкою за один день в Києві і області під мінімальний відсоток?

Київ - місто з великими можливостями для розвитку. А для того, щоб втілити свої плани в реальність, можна скористатися сучасною послугою кредитування від фінансової компанії «UniGroup».

Кредит під заставу нерухомості в Києві - найбільш затребувана послуга в нинішній час. Процедура проходить за європейськими мірками - швидко, вигідно і на зручних для позичальника умовах.

Нерухомість в якості застави гарантує кредитору своєчасне повернення коштів. А клієнт отримує можливість скористатися великою сумою в своїх цілях і виплатити її частинами під низький відсоток.

Як можна отримати кредит під заставу нерухомості в Києві?

Для успішного отримання кредитних коштів під заставу нерухомості від компанії «UniGroup», потрібно виконати мінімальні умови:

Бути власником нерухомості, яка пропонується в якості застави;

Надати паспорт, ідентифікаційний код та правовстановлюючі документи на квартиру.

Фахівці компанії розглянуть заявку в день подачі. З клієнтом буде обговорена сума і всі нюанси. Після схвалення заявки і підписання кредитного договору, позичальник отримує на руки гроші.

Вся процедура займає кілька годин - це дуже зручно. При цьому за позичальником зберігається право користування заставною нерухомістю. Обмежується тільки можливість продажу або дарування.

Кредит під заставу нерухомості в Києві - вигідна послуга. При виконанні всіх умов і своєчасну оплату, боргове зобов'язання практично не відчувається і не відбивається на бюджеті.

Чому кредит під заставу нерухомості від «UniGroup» вигідніше, ніж банківська процедура?

Банки використовують застарілі методи кредитування. Для такої процедури характерні довгі терміни розгляду заявки і паперова тяганина. У разі відмови банку у видачі кредиту, клієнт втрачає можливість повторної подачі заявки.

Фінансова компанія «UniGroup» працює за прогресивними методиками, і значно обходить банківську процедуру за перевагами:

Низька відсоткова ставка в 1,5%;

Відсутні приховані умови і додаткові платежі;

Не потрібна довідка про доходи та довідка з місця роботи;

Кредитна сума може досягати великого розміру;

Спрощений пакет документів;

Розгляд і схвалення заявки, а також видача грошей проходять протягом одного дня;

Клієнт отримує докладні консультації та повну інформацію про послуги;

Надається професійна юридична підтримка на весь термін договору.

На відміну від банків, компанія не контролює куди позичальник витратить видані кошти. Контроль за цільовим призначенням - це пережитки старого часу. Сучасні акценти зроблені не на контроль, а на доступність своєчасного виконання зобов'язань.

Кредит під заставу нерухомості в Києві від «UniGroup» - це можливість:

Отримати суму на велику покупку за короткі терміни;

Відкрити власну справу;

Розвинути і підтримати вже існуючий бізнес;

Придбати нову нерухомість або авто;

Оплатити освіту і будь-яку необхідну послугу.

Кредитування від «UniGroup» - надійні і сучасні послуги. Компанія рухається в ритмі прогресу і повністю орієнтована на інтереси клієнта. Фінансова підтримка надається на вигідних та лояльних умовах. Це новий рівень послуг для Києва і України!