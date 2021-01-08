Як отримати значну суму готівкою за один день в Києві і області під мінімальний відсоток?

Київ - місто з великими можливостями для розвитку. А для того, щоб втілити свої плани в реальність, можна скористатися сучасною послугою кредитування від фінансової компанії «UniGroup».
Кредит під заставу нерухомості в Києві - найбільш затребувана послуга в нинішній час. Процедура проходить за європейськими мірками - швидко, вигідно і на зручних для позичальника умовах.
Нерухомість в якості застави гарантує кредитору своєчасне повернення коштів. А клієнт отримує можливість скористатися великою сумою в своїх цілях і виплатити її частинами під низький відсоток.
Для успішного отримання кредитних коштів під заставу нерухомості від компанії «UniGroup», потрібно виконати мінімальні умови:
Фахівці компанії розглянуть заявку в день подачі. З клієнтом буде обговорена сума і всі нюанси. Після схвалення заявки і підписання кредитного договору, позичальник отримує на руки гроші.
Вся процедура займає кілька годин - це дуже зручно. При цьому за позичальником зберігається право користування заставною нерухомістю. Обмежується тільки можливість продажу або дарування.
Кредит під заставу нерухомості в Києві - вигідна послуга. При виконанні всіх умов і своєчасну оплату, боргове зобов'язання практично не відчувається і не відбивається на бюджеті.
Банки використовують застарілі методи кредитування. Для такої процедури характерні довгі терміни розгляду заявки і паперова тяганина. У разі відмови банку у видачі кредиту, клієнт втрачає можливість повторної подачі заявки.
Фінансова компанія «UniGroup» працює за прогресивними методиками, і значно обходить банківську процедуру за перевагами:
На відміну від банків, компанія не контролює куди позичальник витратить видані кошти. Контроль за цільовим призначенням - це пережитки старого часу. Сучасні акценти зроблені не на контроль, а на доступність своєчасного виконання зобов'язань.
Кредит під заставу нерухомості в Києві від «UniGroup» - це можливість:
Кредитування від «UniGroup» - надійні і сучасні послуги. Компанія рухається в ритмі прогресу і повністю орієнтована на інтереси клієнта. Фінансова підтримка надається на вигідних та лояльних умовах. Це новий рівень послуг для Києва і України!