Как получить кредит быстро и без справок

Срочно нужны деньги, но нет ни времени, ни желания бегать по учреждениям и собрать справки? На помощь придет кредит без справки от «Быстрозайм»! Здесь за считанные минуты вы можете получить займ до 15 000 грн.
Банки выдвигают к заемщикам целый список требований — в том числе и справки о доходах и другие, из-за чего рассмотрение заявки на получение ссуды может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому, если деньги нужны срочно, на помощь придет «Быстрозайм».
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«Быстрозайм»
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Банк
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Решение по онлайн заявке принимается в считанные минуты, а деньги зачисляются мгновенно — сразу после подписания кредитного договора
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Ждать решения можно от нескольких часов до нескольких дней
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Постоянные клиенты могут получить деньги в долг круглосуточно
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Получить деньги можно только в рабочие дни
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Деньги зачисляются на любую карту украинского банка или выдаются наличными
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Деньги зачисляются только на карту банка, в котором оформляется заем
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Для оформления нужны только ИНН и паспорт. Никаких дополнительных документов и справок
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Помимо паспорта и кода в банке могут потребовать еще справку о доходах, свидетельство о праве собственности на квартиру и т.д.
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Взять деньги в долг можно даже с плохой кредитной историей
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Заемщикам с плохой кредитной историей в кредите отказывают
Получается, взять деньги в долг у «Быстрозайм» намного легче и быстрее, чем в банке. К тому же, «Быстрозайм» охотно кредитует студентов, временно безработных и родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
«Быстрозайм» предоставляет займы наличными и на карту на таких условиях:
Чтобы подать онлайн заявку на кредит без справок нужен только:
При оформлении первого займа нужно заполнить небольшую анкету. На это уходит не больше 10-15 минут. При повторном обращении этого не требуется. Решение по заявке принимается в считанные минуты, а деньги на карту поступают мгновенно.
Для оформления займа без справок в «Быстрозайм» нужно выполнить несколько простых действий:
Обратите внимание! Получить деньги можно только на свою карту, при этом совершенно не важно, каким украинским банком она была выдана.
Чтобы повысить свои шансы в получении нужной денежной суммы в «Быстрозайм», следует придерживаться следующих правил:
Если по заявке получен отказ, внимательно перепроверьте предоставляемую в анкете информацию на наличие ошибок. Если ошибки есть, их нужно исправить, после чего можно попробовать направить анкету повторно. Если ошибок нет — подать повторную заявку можно через 30 дней.
Назовем основные преимуществ кредита без справок в «Быстрозайм»:
Хотите получить деньги быстро и без справок? Обращайтесь в «Быстрозайм»!