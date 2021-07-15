Як отримати кредит швидко і без довідок

Терміново потрібні гроші, та немає ні часу, ні бажання бігати по установах і збирати довідки? Допоможе кредит без довідок від «БыстроЗайм»! Тут за лічені хвилини ви можете отримати позику до 15 000 грн.

Де можна взяти кредит без довідок?

Банки висувають до позичальників цілу купу вимог — у тому числі й довідки про доходи та інші, через що заявку на отримання позики можуть розглядати від декількох годин до декількох днів. Тож, якщо гроші потрібні терміново, на допомогу приходить «БыстроЗайм».

Чим «БыстроЗайм» відрізняється від банку

«БыстроЗайм» Банк Рішення по онлайн заявці приймається за лічені хвилини, а гроші зараховуються миттєво — відразу після підписання кредитного договору Чекати рішення можна від кількох годин до кількох днів Постійні клієнти можуть отримати кредит цілодобово Отримати гроші можна лише у робочі дні Гроші зараховуються на будь-яку карту українського банку Гроші зараховуються тільки на картку банку, в якому оформляється займ Для оформлення потрібні лише ІПН і паспорт. Жодних додаткових документів та довідок! Для оформлення можуть вимагати надати не тільки паспорт і ІПН, а й довідку про доходи, право власності на квартиру тощо Взяти гроші в борг можна навіть з поганою кредитною історією Не кредитують людей з поганою кредитною історією

Як бачите, взяти гроші в борг у «БыстроЗайм» набагато простіше і швидше, ніж у банку. До того ж, «БыстроЗайм» охоче кредитує студентів, тимчасово безробітних і тих, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

На яких умовах можна отримати кредит без довідок?

«БыстроЗайм» надає позики готівкою і на картку на таких умовах:

сума від 500 до 15000 грн;

ставка по кредиту — від 0,01% до 2,5% на день.

Щоб подати онлайн заявку на кредит без довідок потрібні лише:

паспорт;

ідентифікаційний код;

наявність телефону та електронної пошти.

При оформленні першої позики потрібно заповнити невелику анкету. На це може піти не більше 10-15 хвилин. При повторному зверненні цього робити більше не доведеться. Рішення по заявці приймається у лічені хвилини, а гроші на картку надходять миттєво.

Як подати заявку на кредит без довідок?

Для оформлення позики без довідок потенційному позичальнику потрібно виконати кілька дій:

Зайти на сайт «БыстроЗайм»; Вказати суму і бажаний термін кредитування; При першому зверненні заповнити невелику анкету, в якій вказати особисті дані про себе і джерела доходу; Вказати реквізити платіжної картки; Дочекатися дзвінка оператора і отримати гроші.

Зверніть увагу! Отримати гроші можна тільки на свою картку, при цьому абсолютно не важливо, яким українським банком вона була видана.

Як збільшити шанси отримати позику?

Щоб підвищити свої шанси на отримання необхідної грошової суми в «БыстроЗайм», позичальнику слід дотримуватися наступних правил:

вказувати лише достовірну інформацію про себе;

перед тим, як відправити заявку, перевірити анкету на наявність у ній помилок;

заповнювати заявку на українській мові.

Якщо ви отримали відмову, потрібно уважно перевірити надану в анкеті інформацію на наявність помилок. Якщо помилки є, їх потрібно виправити, після чого можна спробувати направити анкету повторно. Якщо помилок немає — подати повторну заявку можна через 30 днів.

Чому варто оформити позику в «БыстроЗайм»?

Наведемо основні переваги кредиту без довідок в «БыстроЗайм»:

Подати онлайн заявку можна з будь-якої точки України, як і отримати кредит на картку. Якщо хочете готівкою — у будь-якому місті або селищі, де є пункти надання фінансових послуг NovaPay, які знаходяться у відділеннях «Нова Пошта»

Подати заявку на кредит без довідок можна цілодобово і в будь-який день тижня;

Офіційне працевлаштування не є обов'язковою вимогою;

Все що потрібно — паспорт та ідентифікаційний код. Жодних довідок з місця роботи або інших документів не потрібно;

Постійні клієнти отримують промокоди зі знижками до 80%;

Відсутність страховки, прихованих комісій та платежів.

Рішення приймається за лічені хвилини.

Хочете отримати гроші швидко і без довідок? Звертайтеся в «БыстроЗайм»!