Як отримати кредит швидко і без довідок

Терміново потрібні гроші, та немає ні часу, ні бажання бігати по установах і збирати довідки? Допоможе кредит без довідок від «БыстроЗайм»! Тут за лічені хвилини ви можете отримати позику до 15 000 грн.
Банки висувають до позичальників цілу купу вимог — у тому числі й довідки про доходи та інші, через що заявку на отримання позики можуть розглядати від декількох годин до декількох днів. Тож, якщо гроші потрібні терміново, на допомогу приходить «БыстроЗайм».
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«БыстроЗайм»
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Банк
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Рішення по онлайн заявці приймається за лічені хвилини, а гроші зараховуються миттєво — відразу після підписання кредитного договору
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Чекати рішення можна від кількох годин до кількох днів
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Постійні клієнти можуть отримати кредит цілодобово
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Отримати гроші можна лише у робочі дні
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Гроші зараховуються на будь-яку карту українського банку
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Гроші зараховуються тільки на картку банку, в якому оформляється займ
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Для оформлення потрібні лише ІПН і паспорт. Жодних додаткових документів та довідок!
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Для оформлення можуть вимагати надати не тільки паспорт і ІПН, а й довідку про доходи, право власності на квартиру тощо
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Взяти гроші в борг можна навіть з поганою кредитною історією
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Не кредитують людей з поганою кредитною історією
Як бачите, взяти гроші в борг у «БыстроЗайм» набагато простіше і швидше, ніж у банку. До того ж, «БыстроЗайм» охоче кредитує студентів, тимчасово безробітних і тих, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною.
«БыстроЗайм» надає позики готівкою і на картку на таких умовах:
Щоб подати онлайн заявку на кредит без довідок потрібні лише:
При оформленні першої позики потрібно заповнити невелику анкету. На це може піти не більше 10-15 хвилин. При повторному зверненні цього робити більше не доведеться. Рішення по заявці приймається у лічені хвилини, а гроші на картку надходять миттєво.
Для оформлення позики без довідок потенційному позичальнику потрібно виконати кілька дій:
Зверніть увагу! Отримати гроші можна тільки на свою картку, при цьому абсолютно не важливо, яким українським банком вона була видана.
Щоб підвищити свої шанси на отримання необхідної грошової суми в «БыстроЗайм», позичальнику слід дотримуватися наступних правил:
Якщо ви отримали відмову, потрібно уважно перевірити надану в анкеті інформацію на наявність помилок. Якщо помилки є, їх потрібно виправити, після чого можна спробувати направити анкету повторно. Якщо помилок немає — подати повторну заявку можна через 30 днів.
Наведемо основні переваги кредиту без довідок в «БыстроЗайм»:
Хочете отримати гроші швидко і без довідок? Звертайтеся в «БыстроЗайм»!