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Как получить инсулин в условиях войны в Украине: ответ Минздрава

Фото: инсулин во время войны идет без доплат для украинских пациентов (t-me-nexta-live)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Украины разрешило получать инсулин не только по электронным рецептам, но и по бумажным. При этом инсулины для украинских пациентов сейчас идут без доплат, то есть бесплатно.

Об этом РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида.

"Полностью вся программа реимбурсации работает, и все лекарственные средства, покрываемые государством, доступны сейчас украинским пациентам", - заявил он.

По его словам, Минздрав планирует расширять программу реимбурсации, чтобы еще больше лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями были бесплатно, за счет государственного бюджета.

Напомним, в Минздраве рассказали, будет ли дефицит инсулина из-за санкций на российские лекарства.

Ранее Минздрав призвал европейские фармкомпании уменьшить ассортимент лекарств для России, чтобы сократить поступления в бюджет страны-агрессора.

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