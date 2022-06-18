Как получить инсулин в условиях войны в Украине: ответ Минздрава

Министерство здравоохранения Украины разрешило получать инсулин не только по электронным рецептам, но и по бумажным. При этом инсулины для украинских пациентов сейчас идут без доплат, то есть бесплатно.
Об этом РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида.
"Полностью вся программа реимбурсации работает, и все лекарственные средства, покрываемые государством, доступны сейчас украинским пациентам", - заявил он.
По его словам, Минздрав планирует расширять программу реимбурсации, чтобы еще больше лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями были бесплатно, за счет государственного бюджета.
Напомним, в Минздраве рассказали, будет ли дефицит инсулина из-за санкций на российские лекарства.
Ранее Минздрав призвал европейские фармкомпании уменьшить ассортимент лекарств для России, чтобы сократить поступления в бюджет страны-агрессора.