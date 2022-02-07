ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Netflix покажет еще один украинский фильм

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 14:52
Netflix покажет еще один украинский фильм Фото: Netflix приобрел фильм "Носорог" Олега Сенцова (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кинолента "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова вскоре появится в каталоге Netflix. Стриминговая платформа приобрела права на онлайн-показ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу киноленты "Носорог".

В Украине прокат кино состоится уже 17 февраля 2022 года.

Что известно о киноленте?

"Носорог" - криминальная драма, события которой разворачиваются в 1990-е в Украине. Кино рассказывает о жизни бандита, который попадает в криминальный мир. В конечном итоге путь Носорога приводит его не туда, куда он ожидал.

Netflix покажет еще один украинский фильм

Фото: Netflix приобрел фильм "Носорог" Олега Сенцова (facebook.com/RhinoMovie)

Съемки кино проходили в Кривом Роге, Львове, а также в Киеве и завершились уже в декабре 2020 года. Фильм был создан в копродукции Украины, Польши и Германии.

"Носорог" является второй работой режиссера Олега Сенцова. Премьера киноленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале и Киевской неделе критики прошлой осенью. В то же время работа Сенцова была признана победителем на Стокгольмском международном кинофестивале.

Права на показ кино были куплены Великобританией, Францией, Италией и другими странами.

Онлайн-премьера на платформе Netflix запланирована в конце весны текущего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Netflix
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка