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Получили по 300 евро и билеты: Литва уже вернула домой восемь нелегалов

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Литва, Понедельник 30 августа 2021 22:29
Получили по 300 евро и билеты: Литва уже вернула домой восемь нелегалов Фото: Литва уже вернула домой восемь нелегалов (фото facebook.com/LRVRM1)
Автор: Сергей Пышкин

Восемь мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы, вернулись на родину после того как страна оплатила их дорожные расходы и наградила 300 евро. Еще тридцать нелегалов также желают вернуться домой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам директора Департамента миграции Эвалины Гудзинскайте сейчас все нелегальные мигранты, которые временно поселены в Литве имеют возможность вернуться домой, поскольку страна обещает оплатить их дорожные расходы и наградить дополнительными 300 евро.

"Мы совсем недавно начали информировать о такой возможности, реально об этом они узнали несколько недель или неделю назад, поэтому не следует ожидать, что вся эта информация будет сразу же принята к сведению. Для начала, я думаю, что и это совсем неплохая цифра", - отметила Гудзинскайте.

После того как Литва отправила домой восемь мигрантов, еще тридцать человек заявили о желании воспользоваться соответствующим предложением от страны.

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