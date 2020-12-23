Получателям пособия по частичной безработице упростили назначение субсидий

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров внес изменения в некоторые нормативные акты о назначении субсидий. Изменения касаются тех, кто получает пособие по частичной безработице.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, при назначении субсидий в среднемесячном совокупном доходе будут учитываться фактически полученные такими лицами доходы. Субсидия назначается и в том случае, если в период получения пособия по частичной безработице, не был уплачен ЕСВ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, общее количество получателей пособия по частичной безработице на период карантина составляет 371,8 тыс. лиц, в том числе 182,1 тыс. физических лиц - предпринимателей.

"На сегодня не установлено, сколько из них обратилось за назначением жилищной субсидии, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и/или пособия на детей одиноким матерям", - говорится в документе.

Напомним, Министерство финансов подготовило Методику проверки жилищных субсидий. Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или выплаты жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Отметим, в Украине с 1 января 2021 года вводится превентивная верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью.