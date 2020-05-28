Получатели субсидий и льгот Черниговской области задолжали за газ более 55 млн гривен

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

"Черниговгаз Сбыт" просит потребителей не накапливать долги, потому что от этого зависит стабильность газоснабжения

После окончания отопительного сезона по состоянию на 1 мая субсидианти задолжали ООО "Черниговгаз Сбыт" за потребленный природный газ 40,5 млн гривен. Еще 14,5 млн долга имеют почти 38 тыс. льготников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Черниговгаз Сбыт", как и все поставщики коммунальных услуг, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины № 848 и №373 предоставляет информацию о наличии просроченной задолженности территориальным подразделениям по вопросам социальной защиты населения. Именно в их обязанности входит назначение и начисление льгот и субсидий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что если клиент с субсидией имеет просроченную свыше 3 месяцев задолженность, превышающую 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн), он потеряет право на назначение жилищной субсидии ( в том числе на следующий период). Если же потребитель газа получает льготу наличными, и имеет просроченную свыше 3 месяцев задолженность на сумму более 20 необлагаемых минимумов, со следующего месяца льготу ему будут выплачивать в безналичной форме.

"Черниговгаз Сбыт" просит потребителей не накапливать долги, потому что от этого зависит стабильность газоснабжения, и благодарит абонентам, которые рассчитываются вовремя.

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Автор: Мария Тарарыева