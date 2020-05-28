Отримувачі субсидій та пільг Чернігівської області заборгували за газ понад 55 млн гривень

Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

"Чернігівгаз Збут" просить споживачів не накопичувати борги, бо від цього залежить стабільність газопостачання

Після закінчення опалювального сезону станом на 1 травня субсидіанти заборгували ТОВ "Чернігівгаз Збут" за спожитий природний газ 40,5 млн гривень. Ще 14,5 млн боргу мають майже 38 тис. пільговиків.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Чернігівгаз Збут", як і всі надавачі комунальних послуг, згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 848 та №373 надає інформацію про наявність простроченої заборгованості територіальним підрозділам з питань соціального захисту населення. Саме до їх обов’язків входить призначення та нарахування пільг і субсидій", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що якщо клієнт із субсидією має прострочену понад 3 місяці заборгованість, яка перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн), він втратить право на призначення житлової субсидії ( у тому числі на наступний період). Якщо ж споживач газу отримує пільгу готівкою, і має прострочену понад 3 місяці заборгованість на суму більше 20 неоподатковуваних мінімумів, з наступного місяця пільгу йому виплачуватимуть у безготівковій формі.

"Чернігівгаз Збут" просить споживачів не накопичувати борги, бо від цього залежить стабільність газопостачання, і дякує абонентам, які розраховуються вчасно.

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Автор: Мария Тарарыева