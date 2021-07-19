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Получателей субсидий в Украине планируют массово проверить: инспекторы будут ходить по домам

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Украина, Понедельник 19 июля 2021 10:00
Получателей субсидий в Украине планируют массово проверить: инспекторы будут ходить по домам Фото: получателей субсидий в Украине планируют массово проверить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство социальной политики готовит в Украине масштабные проверки получателей субсидий. Будет проводиться инспекция непосредственно в домах тех, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления Кабмина.

"Утвердить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки",- указано в документе.

То есть, инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в домах получателей социальной помощи. Также это будет касаться и тех, кто претендует на получение субсидии.

"Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера)",- говорится в документе.

Отмечено, что в случае препятствования получателями социальной поддержки (членами их семей/домохозяйств) посещению уполномоченным лицом их места проживания субсидии будут приостанавливаться.

Напомним, субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств, из них в автоматическом режиме - для 1,7 млн.

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