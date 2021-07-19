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Отримувачів субсидій в Україні планують масово перевірити: інспектори ходитимуть по домівках

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 10:00
Отримувачів субсидій в Україні планують масово перевірити: інспектори ходитимуть по домівках Фото: отримувачів субсидій в Україні планують масово перевірити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство соціальної політики готує в Україні масштабні перевірки отримувачів субсидії. Проводитиметься інспекція безпосередньо у домівках тих, хто претендує на бюджетні гроші чи вже їх отримує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови Кабміну.

"Затвердити порядок здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки", - вказано у документі.

Тобто, інспектори матимуть повноваження здійснювати перевірку у домівках отримувачів соціальної допомоги. Також це стосуватиметься і тих, хто претендує на отримання субсидії.

"Відвідувати разом із представником територіальної громади отримувачів соціальної підтримки за місцем проживання (з метою визначення правдивості відомостей, які впливають на встановлення права на отримання соціальної підтримки та визначення її розміру)", - йдеться у документі.

Зазначено, що у разі перешкоджання отримувачами соціальної підтримки (членами їхніх родин/домогосподарств) відвідуванню уповноваженою особою їхнього місця проживання надання субсидії призупиняється.

Нагадаємо, субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств, з них в автоматичному режимі - для 1,7 млн.

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