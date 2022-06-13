Получат ли белорусские добровольцы украинское гражданство: в Офисе президента дали ответ

Украина постарается как можно скорее дать гражданство белорусским добровольцам, которые сражаются на ее стороне. Во время войны подходы будут изменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка изданию "Зеркало" .

"Отвечу коротко. Война изменила многие наши подходы. Мы будем работать над тем, чтобы все люди, в том числе и белорусы, которые находятся на стороне Украины и платят за нашу свободу огромную цену, имели возможность получить паспорта", - сказал он.

По его словам, госаппарат будет стараться очень быстро и эффективно это делать.

"Сейчас у нас многие государственные институты по ходу войны перестраиваются. Мы с большим уважением относимся к тем, кто готов отдать свою жизнь. Мы с благодарностью решим все их проблемы", - добавил Подоляк.