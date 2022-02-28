UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Получали координаты для бомбардировки: СБУ заблокировала сайт разведки России

Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины заблокировала вебсайт, который разведка России использовала для получения координатов для бомбардировки. Ресурс содержал в себе информацию даже о секретных объектах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и оказывал услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналами воинских частей, скрытыми базами и т.д", - пишет пресс-служба.

Сайт уже недоступен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр цифровой трансформации Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУкраинаРоссийская Федерация