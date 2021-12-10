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Не получается обойти шлагбаум: Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 20:49
Не получается обойти шлагбаум: Зеленский о вступлении Украины в НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Впрочем, как отметил президент Владимир Зеленский, есть определенные препятствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Зеленского в интервью "1+1".

По словам Зеленского, перед Украиной есть определенные препятствия относительно вступления в НАТО, в то же время страна продолжает свой путь.

"Мы продолжаем путь в НАТО. Но мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно, обойдем шлагбаум. Но его не получается обойти", - отметил президент.

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Владимир Зеленский НАТО Украина
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