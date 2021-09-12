ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полторы тысячи хасидов-паломников вернулись из Украины больными коронавирусом

Новина українською →
Израиль, Воскресенье 12 сентября 2021 17:19
Полторы тысячи хасидов-паломников вернулись из Украины больными коронавирусом Фото: полторы тысячи хасидов-паломников вернулись из Украины больными на коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Минздрава Израиля, коронавирус обнаружили у 1439 хасидов-паломников, вернувшихся из Украины. 205 человек подозревают в подделке тестов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.

Отмечается, что коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. Среди них 1439 человек праздновали Рош ха-Шана в Украине.

205 хасидов-паломников подозревают в подделке COVID-тестов.

Почти две тысячи израильтян сейчас находятся на изоляции в Украине. Вернуться домой они смогут лишь после полного выздоровления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Умань Украина Рош ха-Шана
NEWS
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси