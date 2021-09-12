Півтори тисячі хасидів-паломників повернулися з України хворими на коронавірус

Згідно з даними МОЗ Ізраїлю, коронавірус виявили у 1439 хасидів-паломників, які повернулися з України. 205 осіб підозрюють у підробці тестів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSru .

Зазначається, що коронавірус на цих вихідних виявили у 1700 ізраїльтян, які повернулися з-за кордону. Серед них 1439 осіб святкували Рош ха-Шана в Україні.

205 хасидів-паломників підозрюють у підробці COVID-тестів.

Майже дві тисячі ізраїльтян наразі перебувають на ізоляції в Україні. Повернутися додому вони зможуть лише після повного одужання.