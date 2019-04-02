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Полторак задекларировал миллионные выплаты от Минобороны

Новости » Общество    02.04.2019 - 11:38
Полторак задекларировал миллионные выплаты от Минобороны
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Полторак также хранит большие суммы в банках и наличными

Министр обороны Украины Степан Полторак за 2018 год получил от министерства выплат на несколько миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его декларацию в Едином государственном реестре.

В частности, в декларации он указал заработную плату в размере 1,11 млн гривен, а также 1,89 млн гривен выплаты при увольнении с воинской службы. Полторак задекларировал пенсию, размер которой за год превысил 29 тыс. гривен, более сотни тысяч гривен процентов по вкладам и более 220 тыс. гривен гонораров.

Наличными Полторак хранит 162 тыс. долларов, его супруга 180 тыс. гривен и 93 тыс. долларов. На банковских счетах у его семьи также хранятся крупные суммы: более 1,3 млн гривен, 21,5 тыс. долларов, и 20,5 тыс. евро.

Кроме того, Полторак указал в декларации квартиры в Киеве и Харькове.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко задекларировал за прошлый год доход в размере 1,8 млн гривен.

Вчера также стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал более 9 млн гривен дохода за 2018 год.

 

 

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