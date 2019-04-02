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Полторак задекларував мільйонні виплати від Міноборони

Новини » Суспільство    02.04.2019 - 11:38
Полторак задекларував мільйонні виплати від Міноборони
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Полторак також зберігає великі суми в банках та готівкою

Міністр оборони України Степан Полторак за 2018 рік отримав від міністерства виплат на кілька мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його декларацію Єдиному державному реєстрі.

Зокрема, в декларації він вказав заробітну плату в розмірі 1,11 млн гривень, а також 1,89 млн гривень виплати при звільненні з військової служби. Полторак задекларував пенсію, розмір якої за рік перевищив 29 тис. гривень, більше сотні тисяч гривень відсотків за вкладами і понад 220 тис. гривень гонорарів.

Готівкою Полторак зберігає 162 тис. доларів, його дружина 180 тис. гривень і 93 тис. доларів. На банківських рахунках у його сім'ї також зберігаються великі суми: понад 1,3 млн гривень, 21,5 тис. доларів, і 20,5 тис. євро.

Крім того, Полторак вказав у декларації квартири в Києві і Харкові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 1,8 млн гривень.

Вчора також стало відомо, що премьер-міністр Володимир Гройсман задекларував понад 9 млн гривень доходу за 2018 рік.

 

 

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