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Полторак уволил двух офицеров за неэффективное использование бюджетных средств

Новости » Политика    11.01.2019 - 23:47
Полторак уволил двух офицеров за неэффективное использование бюджетных средств
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Еще один офицер территориального КЭУ понижен в звании, другой - в должности.

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил с военной службы двух начальников территориальных квартирно-эксплуатационных управлений (KЭУ) за неудовлетворительное выполнение приказов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Еще один офицер территориального КЭУ решением министра понижен в воинском звании, а другой - в должности.

"В прошлом году во время постановки задач по использованию бюджетного ресурса на 2018 год, я четко определил приоритет по эффективному использованию бюджетных средств оборонного ведомства. Я неоднократно предупреждал о мерах, которые я предприму в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей ответственными должностными лицами", - сообщил министр.

Он добавил, что каждое должностное лицо будет нести ответственность за ненадлежащее выполнение задач по эффективному использованию бюджетных средств.

Напомним, в Минобороны Украины за 2018 год уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров в связи с реформой ведомства.

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