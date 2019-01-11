Полторак звільнив двох офіцерів за неефективне використання бюджетних коштів

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Ще одного офіцера територіального КЕУ понижено у званні, іншого - у посаді.

Міністр оборони України Степан Полторак звільнив з військової служби двох начальників територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) за незадовільне виконання наказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Ще одного офіцера територіального КЕУ рішенням міністра понижено у військовому званні, а іншого - у посаді.

"Минулого року під час постановки завдань щодо використання бюджетного ресурсу на 2018 рік, я чітко визначив пріоритет щодо ефективного використання бюджетних коштів оборонного відомства. Я неодноразово попереджав про заходи, які я вживатиму у разі неналежного виконання службових обов’язків відповідальними посадовими особами", - повідомив міністр.

Він додав, що кожна посадова особа нестиме відповідальність за неналежне виконання завдань із ефективного використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, у Міноборони України за 2018 рік звільнили або перевели на інші посади близько 100 офіцерів у зв'язку з реформою відомства.