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Зеленский вызвал Полторака в АП

Новости » Политика    21.05.2019 - 09:56
Зеленский вызвал Полторака в АП
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

О решении уйти с должности министра обороны Полторак сказал Зеленскому 19 мая

Министра обороны Украины Степана Полторака вызвал к себе президент Украины Владимир Зеленский. Об этом об этом Полторак сообщил журналистам у здания АП, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "УНИАН".

По его словам, о решении уйти с должности министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая. Он добавил, что прибыл в администрации президента, потому что его вызвал туда президент. 

"Я не мог написать его (заявление на увольнение, - ред.) раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации. Я дождался, пока он принес присягу народу Украины, и подал рапорт на увольнение", - добавил он.

Ранее Полторак заявил, что написал заявление об отставке утром 20 мая. Отметим, что вчера Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степена Полторака.

РБК-Украина писало, что вчера Грицак написал рапорт о своем увольнении. Он добавил, что пока президент Украины и Верховная Рада не решат вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, "действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".

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