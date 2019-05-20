Полторак подал в отставку

Зеленский призвал парламент уволить Полторака
Министр обороны Степан Полторак заявил, что написал заявление об отставке утром 20 мая. Об этом он сказал журналистам после инаугурации Владимира Зеленского, сообщает корреспондент РБК-Украина.
На вопрос, означает ли это, что он опередил призыв нового президента Украины подать в отставку, Полторак ответил: "Конечно".
Сегодня Грицак написал рапорт о своем увольнении. Он добавил, что пока президент Украины и Верховная Рада не решат вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, "действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".
РБК-Украина писало, что еще месяц назад Зеленский заявлял, что после инаугурации уволит Луценко с поста генпрокурора.