Полторак подал в отставку

Министр обороны Степан Полторак заявил, что написал заявление об отставке утром 20 мая. Об этом он сказал журналистам после инаугурации Владимира Зеленского, сообщает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос, означает ли это, что он опередил призыв нового президента Украины подать в отставку, Полторак ответил: "Конечно".

Отметим, Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степена Полторака. Также он требует принятия закона об отмене неприкосновенности депутатов.

Сегодня Грицак написал рапорт о своем увольнении. Он добавил, что пока президент Украины и Верховная Рада не решат вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, "действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".

РБК-Украина писало, что еще месяц назад Зеленский заявлял, что после инаугурации уволит Луценко с поста генпрокурора.