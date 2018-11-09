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Полторак обсудил с послом Британии вопросы сотрудничества и визит в Лондон

Новости » Политика    09.11.2018 - 13:56
Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)
Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Стороны обсудили вопросы, которые будут предметом двустороннего диалога в Лондоне

Министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с послом Британии Джудит Гоф обсудил перспективы будущего визита в Лондон, а также вопросы двустороннего сотрудничества оборонных ведомств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Полторака в Facebook.

По словам министра, стороны обсудили планы о ходе предстоящего визита в Лондон и ряд вопросов двустороннего сотрудничества оборонных ведомств стран-партнеров, которые будут предметом двустороннего диалога.

"Благодарен посольству Великобритании в Украине, правительству и народу Великобритании за неизменное внимательное отношение к вопросам, связанным с Украиной, и поддержку украинского народа во время тяжелых испытаний, связанных с российской агрессией на востоке страны", - написал Полторак.

Полторак обсудил с послом Британии вопросы сотрудничества и визит в Лондон

Напомним, ранее Полторак и Гоф во время встречи в Киеве обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на второе полугодие 2018 года. Тогда в ходе встречи Полторак познакомился с новым британским спецсоветником по вопросам обороны Линдой Смит.

Кроме того, ранее сообщалось, что Британия намерена сотрудничать с Украиной в борьбе с гибридными угрозами РФ.

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