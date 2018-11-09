Полторак обговорив з послом Британії питання співробітництва і візит до Лондона

Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Сторони обговорили питання, які будуть предметом двостороннього діалогу в Лондоні

Міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі з послом Британії Джудіт Гоф обговорив перспективи майбутнього візиту в Лондон, а також питання двосторонньої співпраці оборонних відомств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Полторака в Facebook.

За словами міністра, сторони обговорили плани про час майбутнього візиту в Лондон і низку питань двосторонньої співпраці оборонних відомств країн-партнерів, які будуть предметом двостороннього діалогу.

"Вдячний посольству Великобританії в Україні, уряду і народу Великобританії за незмінне уважне ставлення до питань, пов'язаних з Україною, і підтримку українського народу під час важких випробувань, пов'язаних з російською агресією на сході країни", - написав Полторак.

Нагадаємо, раніше Полторак і Гоф під час зустрічі в Києві обговорили перспективи подальшого двостороннього співробітництва в оборонній сфері на друге півріччя 2018 року. Тоді в ході зустрічі Полторак познайомився з новим британським спецсоветником з питань оборони Ліндою Сміт.

Крім того, раніше повідомлялося, що Британія має намір співпрацювати з Україною у боротьбі з гібридними погрозами РФ.