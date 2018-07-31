Украина и Британия обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере

Новости Политика 31.07.2018 - 15:32
Фото: Степан Полторак и Джудит Гоф (facebook.com/generalpoltorak)
Фото: Степан Полторак и Джудит Гоф (facebook.com/generalpoltorak)

Министр обороны Степан Полторак сегодня в Киеве провел встречу с послом Британии в Украине Джудит Гоф

Министр обороны Украины Степан Полторак во время  встречи с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф во вторник в Киеве обсудил перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на второе полугодие 2018 года. Об этом сообщил Полторак на своей страничке в Facebook.

Кроме того, в ходе встречи Полторак познакомился с новым британским спецсоветником по вопросам обороны Линдой Смит.

"Во время встречи был представлен новый специальный советник от Великобритании по вопросам обороны - госпожа Линда Смит, которая будет предоставлять профессиональные советы по реформированию украинского оборонного ведомства, в частности, по вопросам внедрения проектного менеджмента, оборонного и бюджетного планирования и антикоррупционной политики", - написал Полторак.

Также Полторак выразил благодарность экс-советнику от Великобритании Филу Джонсу за результативное сотрудничество и усилия, которые он приложил в украинскую оборонную реформу.

Украина и Британия обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере

Напомним, 26 июля Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

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Теги:  Полторак,  Джудит Гоф  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС