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Полторак и Купер обсудили планы США по оказанию помощи в сфере безопасности

Новости » Политика    07.12.2018 - 12:32
Полторак и Купер обсудили планы США по оказанию помощи в сфере безопасности
Фото: Лора Купер и Степан Полторак (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Стороны также обсудили прогресс в реформе оборонной сферы Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак и замминистра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер обсудили планы Вашингтона по оказанию помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Сообщается, что Купер провела продуктивную встречу с Полтораком, на которой стороны обсудили планы Соединенных Штатов по оказанию помощи в области безопасности и прогресс в сфере оборонной реформы в Украине.

Полторак и Купер обсудили планы США по оказанию помощи в сфере безопасности

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" расширяет сотрудничество с США для перевооружения армии. В частности, Генштаб Вооруженных сил Украины готовит перечень пожеланий к американской стороне по программе Foreign Military Financing, на которую Вашингтон выделил 250 млн долларов.

В сентябре специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявлял, что Вашингтон готов увеличить поставки оружия украинской стороне. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут поставлять вооружения для укрепления военно-морского потенциала Украины.

 

Полторак заявил, что в случае открытой агрессии РФ резервисты смогут прибыть в воинские части за несколько часов
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиоружиеПолторак
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