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Полторак і Купер обговорили плани США по наданню допомоги у сфері безпеки

Новини » Політика    07.12.2018 - 12:32
Полторак і Купер обговорили плани США по наданню допомоги у сфері безпеки
Фото: Лора Купер і Степан Полторак (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Сторони також обговорили прогрес у реформі оборонної сфери України

Міністр оборони України Степан Полторак і заступник міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер обговорили плани Вашингтона щодо надання допомоги в сфері безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Повідомляється, що Купер провела продуктивну зустріч з Полтораком, на якій сторони обговорили плани Сполучених Штатів по наданню допомоги в області безпеки і прогрес у сфері оборонної реформи в Україні.

Полторак і Купер обговорили плани США по наданню допомоги у сфері безпеки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" розширює співпрацю з США для переозброєння армії. Зокрема, Генштаб Збройних сил України готує перелік побажань до американської сторони за програмою Foreign Military Financing, на яку Вашингтон виділив 250 млн доларів.

У вересні спеціальний представник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявляв, що Вашингтон готовий збільшити поставки зброї українській стороні. Він також додав, що Сполучені Штати можуть поставляти озброєння для зміцнення військово-морського потенціалу України.

 

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