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В Полтавской ОГА проходят обыски

Новости » Общество     26.12.2019 - 15:17
В Полтавской ОГА проходят обыски
Фото: Полтавская ОГА (facebook.com/usbupol)

Обыски проводятся в Департаменте строительства по подозрению в хищении госсредств

Национальная полиция проводит обыски в Департаменте строительства Полтавской областной государственной администрации. Об этом сообщает Poltavske.tv.

Как сообщил отметили в Нацполиции Полтавской области, обыски проводятся в рамках дела, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Группа, которая подозревается в совершении уголовных преступлений, в 2018 году вносила недостоверные сведения в проектов и проектно-сметной документации, чем нанесли ущерб государственному бюджету", - сказал пресс-секретарь полтавской областной полиции Юрий Сулаев.

Напомним, 18 декабря Служба безопасности Украины проводила обыски в Департаменте строительства, градостроительства и капитального и жилищно-коммунального хозяйства Полтавской ОГА и в Государственном предприятии "Агентство местных дорог".

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве информационной политики проходят обыски детективами НАБУ. Обыски проводят в рамках расследования проведения тендера на 15 млн гривен на продвижение бренда Украины на телеканале CNN.

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