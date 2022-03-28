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В Полтавской области заявили, что готовятся к весенне-полевым работам

Фото: в Полтавской области заявили, что готовятся к весенне-полевым работам (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Полтавская область начала активную подготовку к весенне-полевым работам и увеличивает нагрузку для производств легкой промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина в Telegram-канале.

По его словам, в области уже заработал Штаб посевной кампании, который будет решать все вопросы, возникающие у аграриев.

Лунин также отметил, что администрация области работает над тем, чтобы предприятия получали госзаказ. Для этого глава ОВА провел встречу с представителями бизнеса.

"Половина заведений питания и заведений сферы услуг на Полтавщине уже работают. Предприятия легкой промышленности уже загружены на 60%. Но должны продолжать увеличивать мощности. Президент, правительство и парламент создали для этого все условия" - рассказал Дмитрий Лунин.

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Полтавская область