У Полтавській області заявили, що готуються до весняно-польових робіт

Полтавська область розпочала активну підготовку до весняно-польових робіт та збільшує навантаження для виробництв легкої промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна у Telegram -каналі.

За його словами, в області вже запрацював Штаб посівної кампанії, який вирішуватиме всі питання, що виникають в аграріїв.

Лунін також зазначив, що адміністрація області працює над тим, аби підприємства отримували держзамовлення. Для цього очільник ОВА провів зустріч з представниками бізнесу.

"Половина закладів харчування та закладів сфери послуг на Полтавщині вже працюють. Підприємства легкої промисловості вже завантажені на 60%. Але маємо продовжувати збільшувати потужності. Президент, уряд і парламент створили для цього всі умови" - розповів Дмитро Лунін.