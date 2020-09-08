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В Полтавской области зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила

Полтавская область, Вторник 08 сентября 2020 17:05
В Полтавской области зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила
Фото: комар на коже человека (pinterest.com)
Автор: РБК-Украина

В Зеньковском районе Полтавской области зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила. Заболел 39-летний мужчина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

У пациента наблюдались температура тела до 39 градусов, слабость и ломота в мышцах. После госпитализации исследование обнаружило наличие антител в организме к вирусу Западного Нила.

Вакцины против болезни нет, а инфицированные люди незаразны. Заразиться лихорадкой можно от укуса комара.

На конец августа в Европе были зафиксированы 122 случая заражения вирусом Западного Нила, 10 человек умерли.

Напомним, на утро вторника в Украине зафиксировали 2411 новых случаев заражения коронавирусом и рекордное число умерших.

Кроме этого во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, призвав мировое сообщество готовиться к новой.

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