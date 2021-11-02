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В Полтавской области выявили нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций

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Полтава, Вторник 02 ноября 2021 15:44
В Полтавской области выявили нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций Фото: СБУ обнаружила в Полтавской области нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Полтавской области сотрудники СБУ обнаружили нелегальный склад, на котором хранились ядовитые вещества и биологические материалы. Возбуждено уголовное производство, территория предприятия взята под усиленную охрану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, нелегальный склад с отравляющими веществами находился на территории одного из государственных предприятий Полтавской области. В ходе оперативных мероприятий изъяты токсины и биологические агенты, способные вызывать острые инфекционные болезни.

При обыске правоохранители обнаружили:

  • большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности;
  • почти 700 единиц биологических агентов;
  • ориентировочно 15 литров прекурсоров;
  • около 20 килограммов химикатов не установленного происхождения.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория предприятия взята под усиленную охрану.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) УК Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации раскрытого правонарушения.

Ведется досудебное расследование для привлечения к ответственности виновных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: СБУ обнаружила в Полтавской области нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Полтавская область
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