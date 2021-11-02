В Полтавской области выявили нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций

В Полтавской области сотрудники СБУ обнаружили нелегальный склад, на котором хранились ядовитые вещества и биологические материалы. Возбуждено уголовное производство, территория предприятия взята под усиленную охрану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

По данным спецслужбы, нелегальный склад с отравляющими веществами находился на территории одного из государственных предприятий Полтавской области. В ходе оперативных мероприятий изъяты токсины и биологические агенты, способные вызывать острые инфекционные болезни.

При обыске правоохранители обнаружили:

большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности;

почти 700 единиц биологических агентов;

ориентировочно 15 литров прекурсоров;

около 20 килограммов химикатов не установленного происхождения.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория предприятия взята под усиленную охрану.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) УК Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации раскрытого правонарушения.

Ведется досудебное расследование для привлечения к ответственности виновных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: СБУ обнаружила в Полтавской области нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций (ssu.gov.ua)