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У Полтавській області виявили нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій

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Полтава, Вівторок 02 листопада 2021 15:44
У Полтавській області виявили нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій Фото: СБУ виявила в Полтавській області нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Полтавській області співробітники СБУ виявили нелегальний склад, на якому зберігалися отруйні речовини та біологічні матеріали. Порушено кримінальне провадження, територія підприємства взята під посилену охорону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, нелегальний склад з отруйними речовинами знаходився на території одного з державних підприємств Полтавської області. В ході оперативних заходів вилучено токсини і біологічні агенти, здатні викликати гострі інфекційні хвороби.

Під час обшуку правоохоронці виявили:

  • велика кількість отруйних речовин високого класу небезпеки;
  • майже 700 одиниць біологічних агентів;
  • орієнтовно 15 літрів прекурсорів;
  • близько 20 кілограмів хімікатів не встановленого Походження.

Вилучені речовини направлені на експертизу. Територія підприємства взята під посилену охорону.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами або токсинами) КК України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію розкритого правопорушення.

Ведеться досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ виявила в Полтавській області нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Полтавская область
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