У Полтавській області виявили нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій
У Полтавській області співробітники СБУ виявили нелегальний склад, на якому зберігалися отруйні речовини та біологічні матеріали. Порушено кримінальне провадження, територія підприємства взята під посилену охорону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, нелегальний склад з отруйними речовинами знаходився на території одного з державних підприємств Полтавської області. В ході оперативних заходів вилучено токсини і біологічні агенти, здатні викликати гострі інфекційні хвороби.
Під час обшуку правоохоронці виявили:
- велика кількість отруйних речовин високого класу небезпеки;
- майже 700 одиниць біологічних агентів;
- орієнтовно 15 літрів прекурсорів;
- близько 20 кілограмів хімікатів не встановленого Походження.
Вилучені речовини направлені на експертизу. Територія підприємства взята під посилену охорону.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами або токсинами) КК України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію розкритого правопорушення.
Ведеться досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб, причетних до протиправної діяльності.
Фото: СБУ виявила в Полтавській області нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій (ssu.gov.ua)