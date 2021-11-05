В Полтавской области владельцам фейковых COVID-сертификатов предложили амнистию: условие

Правоохранители напомнили, что за подделку, сбыт и использование поддельных COVID-сертификатов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 358 УК Украины.

В то же время в полиции предложили владельцам поддельных COVID-сертификатов, которые раскаиваются в своих действиях, возможность избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо помочь следствию раскрыть преступление по изготовлению фейковых коронавирусных документов.

"Такие лица могут быть освобождены от наказания судом по ходатайству следствия и процессуального руководства прокуратуры, согласно статье 45 УК Украины (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием - ред.)", - отметили в полиции.

Правоохранители призвали не совершать противоправных действий и портить таким образом себе жизнь. Также полицейские призвали сообщать о всех фактах подделки COVID-документов.