В Полтавской области усилят карантин с 3 апреля: список ограничений

В Полтавской области ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 3 по 17 апреля.
Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.
Так, с четверга, в области будет
Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 6:00, однако они смогут
При этом зап
Отметим, что Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Напомним, ранее глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что в области ужесточат карантин. Ожидается, что регион тоже попадет в "красную зону" с максимальными карантинными ограничениями, где уже находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.