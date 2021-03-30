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В Полтавской области усилят карантин с 3 апреля: список ограничений

Автор: РБК-Украина

В Полтавской области ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 3 по 17 апреля.

Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Так, с четверга, в области будет

Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 6:00, однако они смогут

При этом зап

Отметим, что Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, ранее глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что в области ужесточат карантин. Ожидается, что регион тоже попадет в "красную зону" с максимальными карантинными ограничениями, где уже находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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Новости Украины Полтавская областьКарантинКоронавирус
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