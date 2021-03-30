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У Полтавській області посилять карантин з 3 квітня: список обмежень

Автор: РБК-Україна

У Полтавській області посилюють карантинні обмеження. Вони будуть діяти з 3 по 17 квітня.

Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС.

Так, з четверга, в області буде

Крім того, ресторанах у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак вони зможуть

При цьому забороняється

Зазначимо, що Полтавська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше голова Полтавської ОДА Олег Синегубов заявив, що в області посилять карантин. Очікується, що регіон теж потрапить в "червону зону" з максимальними карантинними обмеженнями, де вже знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

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Новини України Полтавская областьКарантинКоронавірус
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