У Полтавській області посилять карантин з 3 квітня: список обмежень

У Полтавській області посилюють карантинні обмеження. Вони будуть діяти з 3 по 17 квітня.
Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС.
Так, з четверга, в області буде
Крім того, ресторанах у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак вони зможуть
При цьому забороняється
Зазначимо, що Полтавська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.
Нагадаємо, раніше голова Полтавської ОДА Олег Синегубов заявив, що в області посилять карантин. Очікується, що регіон теж потрапить в "червону зону" з максимальними карантинними обмеженнями, де вже знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.