В Полтавской области сокращают комендантский час

"Сокращаем время комендантского часа. Завтра, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00", - написал он.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Напомним, сегодня вечером в Одесской области вводят усиленный комендантский час. Она продлится до утра понедельника.

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