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У Полтавській області скорочують комендантську годину

Фото: в Полтавській області скорочують комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області скорочують тривалість комендантської години. З 10 квітня вона починатиметься о 21:00 і триватиме до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОДА Дмитра Луніна Telegram.

"Скорочуємо час комендантської години. Від завтра, з 10 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - написав він.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Одеській області запроваджують посилену комендантську годину. Вона триватиме до ранку понеділка.

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Полтавская областьКомендантська година