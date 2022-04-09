У Полтавській області скорочують комендантську годину

"Скорочуємо час комендантської години. Від завтра, з 10 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - написав він.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Одеській області запроваджують посилену комендантську годину. Вона триватиме до ранку понеділка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.