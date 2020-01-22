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В Полтавской области школьница умерла во время уроков

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 16:22
В Полтавской области школьница умерла во время уроков
Иллюстративное фото (УНИАН)

14-летней девочке стало плохо на перемене между уроками

В среду, 22 января, в одной из школ Кременчугского района Полтавской области в учебное время умерла ученица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как сообщается, 14-летней девочке стало плохо на перемене между уроками.

Как отмечается, о трагедии сообщил дежурный врач скорой помощи. По его словам, врачи пытались спасти ребенка. Девушка умерла в их присутствии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Тело школьницы было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, 17 декабря 2019 года в Ровно во время урока умерла школьница. Директор школы сообщил, что девятикласснице внезапно стало плохо. Когда он нес девочку к "скорой", она была еще жива, а умерла уже в "скорой".

Кроме того, в Черниговской области в результате отравления растением умер один подросток и еще двое попали в реанимацию, полиция открыла производство.

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