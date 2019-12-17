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В Ровно во время урока умерла школьница

Новости » Общество     17.12.2019 - 16:39
В Ровно во время урока умерла школьница
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правоохранители начали следственные действия

В Ровно во время урока умерла ученица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA: Ровно.

Отмечается, что это случилось в 22-й школе города. Директор заведения Сергей Шама по телефону сообщил, что девятикласснице внезапно стало плохо. Когда он нес девочку к скорой, она была еще жива, а умерла уже в скорой.

По словам директора школы, ребенок имел проблемы с сердцем. В городском управлении образования отметили, что состояние здоровья девочки было зафиксировано в соответствующих документах, поэтому каких-либо претензий к педагогам быть не может.

По данному факту правоохранители начали следственные действия.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму на уроке умер ребенок. Мальчик учился в 10 классе средней сельской школы Сакского района.

РБК-Украина писало, что в Черниговской области в результате отравления растением умер один подросток и еще двое попали в реанимацию, полиция открыла производство.

Напомним, что 28 ноября в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали.

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