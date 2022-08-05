В Полтавской области сегодня будут слышать выстрелы: где именно и в чем причина

В Полтавской области, на территории Миргородской общины сегодня будут проводить учебные стрельбы. Местных жителей предупреждают о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"5 августа на территории Миргородской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал Лунин.

Напомним, что вчера учебные стрельбы проводились на территории Лохвицкой общины Полтавской области.

Также стало известно, что в Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа. С четверга, 28 июля, он действует 23:00 до 05:00.

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