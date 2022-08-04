В Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы: что известно

Фото: в Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы (GettyImages)

В четверг, 4 августа, на территории Лохвицкой общины Полтавской области будут проводить учебные стрельбы. Местных просят не беспокоиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!" - рассказал он.