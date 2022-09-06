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В Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы: что известно

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Полтавская область, Вторник 06 сентября 2022 08:40
В Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы: что известно Фото: В Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 6 сентября, в Полтавской области будут слышны взрывы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

По го словам, на территории Кременчугской общины проведут контролируемый взрыв на территории одного из карьеров.

"6 сентября на территории Кременчугской общины проведут очередной контролируемый технический взрыв на одном из карьеров. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие", - написал Лунин.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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