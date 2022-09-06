У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

У вівторок, 6 вересня, в Полтавській області будуть чутні вибухи. Жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram .

За його словами, на території Кременчуцької громади проведуть контрольований вибух на території одного з кар'єрів.

"6 вересня на території Кременчуцької громади проведуть черговий контрольований технічний вибух на одному з кар'єрів. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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