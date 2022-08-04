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У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

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Полтава, Четвер 04 серпня 2022 12:27
У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо Фото: у Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 4 серпня, на території Лохвицької громади Полтавської області проводитимуть навчальні стрільби. Місцевих просять не хвилюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" - розповів він.

Як повідомлялося, раніше у Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. З четверга, 28 липня, він діє 23:00 до 05:00.

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