У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
Фото: у Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
У четвер, 4 серпня, на території Лохвицької громади Полтавської області проводитимуть навчальні стрільби. Місцевих просять не хвилюватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" - розповів він.
Як повідомлялося, раніше у Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. З четверга, 28 липня, він діє 23:00 до 05:00.
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