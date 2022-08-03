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В Полтавской области сегодня будут раздаваться выстрелы: в чем причина

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Полтавская область, Среда 03 августа 2022 08:26
В Полтавской области сегодня будут раздаваться выстрелы: в чем причина Фото: в Полтавской области сегодня будут раздаваться выстрелы (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области, на территории Миргородской и Лубенской общин сегодня будут проводить учебные стрельбы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"3 августа на территории Миргородской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал он.

Напомним, недавно в Полтавской области сократили время комендантского часа.

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